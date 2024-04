Joanna Kryńska to od ponad 20 lat dziennikarka TVN24. Okazuje się, że ostatnio przeżywała trudne chwile. Wszystko przez problemy ze zdrowie.

Dziennikarka TVN24 musiała poddać się operacji

W głowie Joanny Kryńskiej wykryto guza. W sieci opublikowała bardzo obszerny wpis, w którym wyjaśniał, co się z nią działo.

Będzie dobrze! O tym będzie ta wiadomość, może komuś da nadzieję, bo ona jest taka ważna - zaczęła, następnie przechodząc do sedna: Od jakiegoś czasu nie ma mnie z Wami, są za to Wasze bardzo miłe wiadomości: "Co się dzieje?". Po rezonansie magnetycznym głowy 8 marca dowiedziałam się, że czeka mnie operacja - napisała.

Nie szczędziła ciepłych słów lekarzom oraz swojemu partnerowi.

Obsunęłam się Grzesiowi na ręce po wyniku. Ale on mnie podniósł. Trzeba było działać. Wsparcie i pomoc pojawiły się natychmiast. Chłopcy wiedzieli, że trzeba zająć się czymś, co boli. (...) Od momentu poznania wyniku byliśmy wszędzie Bydgoszcz, Warszawa, od szpitala do szpitala. I przyszedł moment, w którym byłam sama. Co czułam przed operacją, znając szczegóły? Że muszę to zrobić, że takie mam dla siebie zadanie. I się udało- wyznała.

W głowie dziennikarki TVN24 wykryto guz

W dalszej części wpisu wyjaśniał, że powodem operacji był właśnie guz w głowie.

Wiedziałam, jak blisko aparatu mowy jest guz. Pół milimetra.Mówię, chodzę, wracam szybko do sił, a włosy odrastają. Wynik histopatologii bardzo dobry. Po operacji mam drugie życie - napisała.

Joanna Kryńska stwierdziła, że to, co się zdarzyło, było dla niej ogromną lekcją.

Czego się nauczyłam? Że trzeba ufać, bardziej niż ufałam. Że kocham jeszcze mocniej tych, których mam. Że każdy z nas jest taki sam w obliczu choroby. Że ciesz się Krynia jeszcze bardziej po 21 marca - bo to Twoje drugie urodziny. Że wierzę, tak jak wierzyłam. Że Bliskich mam na medal. Że jestem szczęściarą - czytamy w jej wpisie.

O co zaapelowała Joanna Kryńska?

Zaapelowała, by się badać.

Jeśli coś Was martwi, niepokoi, dziwnie boli - zróbcie jak ja - nie zostawiajcie tego. Badajcie się! - zaapelowała.

Kryńska zapowiedziała, że już niebawem ma zamiar wrócić do pracy.

Potrzebuje jeszcze trochę czasu, by moja energia wróciła. (...) Wrócę silniejsza! - oznajmiła.