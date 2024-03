O Marii Kowalskiej jest teraz coraz głośniej. Serial kostiumowy "Matylda", emitowany w niedzielne wieczory w TVP1, zapowiada się na przebój taki, jakim był "Dewajtis". Odcinków jest w sumie trzynaście.

Matylda, 17-letnia feministka z końca XIX wieku

Akcja "Matyldy" rozgrywa się w 1879 roku na Lubelszczyźnie. Główną bohaterką jest Matylda Bilińska, córka zamożnego ziemianina, który w trakcie Powstania Styczniowego został zesłany na Sybir i przepadł bez wieści. 17-latka nie godzi się na zastany porządek, stale się buntuje i ściąga siebie poważne kłopoty.

Nie mogłam się oderwać od scenariusza. Czytałam odcinek za odcinkiem. Zaskakiwał mnie i intrygował na różnych poziomach – powiedziała Maria Kowalska w rozmowie w "Pytaniu na śniadanie". W Matyldzie zafascynował ją upór w dążeniu do celu i siła.

Ciekawym dla niej było zmierzenie się z czasami, które są odlegle i zrozumienie tamtych realiów. Szczególnie Marię Kowalską poruszyła sytuacja kobiet pod koniec XIX wieku. Gram młodą, 17-letnią dziewczynę, która zmaga się z tą rzeczywistością. Ma jakąś ponadczasową intuicję, która każe jej walczyć o siebie i zmieniać ten świat – mówiła aktorka w wywiadzie w "Pytaniu na śniadanie". Jak tłumaczyła, starała się zrozumieć kobiety, które wtedy żyły i nie miały praktycznie żadnych praw i wszystko musiały sobie wywalczyć.Doceniłam to, że dzięki tym kobietom mogę się rozwijać, mogę się kształcić, mogę brać udział w wyborach – podkreśliła Maria Kowalska.

Maria Kowalska o kostiumach i gorsecie

Kostiumy pomógł aktorce odbyć podróż w czasie. Suknie z gorsetem wymuszały inny sposób poruszania się. Jak powiedziała Maria Kowalska, po ściskaniu się gorsetem na planie serialu "Matylda" zauważyła, że zeszczuplała w talii 6 cm.

Cieszę się, że mogę grać bohaterkę, która ma coś do powiedzenia, która może inspirować. Inspiruje również mnie. Tak, spełnia się moje marzenie - powiedziała Maria Kowalska w wywiadzie dla Interia.pl

Aktorka mówi o sobie, że jest żądna wrażeń, pasjonują ją sport i podróże. Na jej Instagramie są m.in. relacje z wycieczek do egzotycznych krajów. Maria Kowalska jeździ na snowboardzie i pływa na windsurfingu, nurkuje, jeździ konno.

Maria Kowalska o miłości

Maria Kowalska urodziła się we wrześniu 1996 roku. Jest absolwentką łódzkiej szkoły filmowej szturmem podbija świat filmu oraz serca widowni! Wystąpiła już w głośnej produkcji "Pod powierzchnią", gdzie wcielała się w postać Aleksandry Kostrzewy. W wywiadach aktorka powtarza, że wierzy w castingi, bo dzięki nim dostaje ciekawe role. "Gdy usłyszałam o castingu do roli Marysi, pomyślałam, że to moja rola" - powiedziała magazynowi "Elle". "Jestem ostrożna w zapraszaniu obcych do mojego świata. Fascynują mnie ludzie i często się w nich zakochuję. Ale głęboko wierzę, że prawdziwa miłość jest wyborem. I na końcu to ja wybieram, kogo chcę kochać, jak długo chcę o tę miłość walczyć" – mówiła w tym wywiadzie.

"Matylda" w niedzielne wieczory w telewizyjnej Jedynce

Obok Marii Kowalskiej w serialu "Matylda" gra plejada znakomitych aktorów. W ukochanego tytułowej bohaterki wciela się Kamil Szeptycki. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się też inni aktorzy młodego pokolenia w tym m.in. Emma Giegżno czy Klaudia Koścista. W „Matyldzie" można zobaczyć także Mirosława Haniszewskiego, Dariusza Chojnackiego, Ireneusza Czopa, Małgorzatę Buczkowską, Grażynę Sobocińską, Maurycego Popiela, Magdalenę Smalarę i Marię Maj. Serial jest nadawany w każdą niedzielę o godzinie 20:20 na antenie telewizyjnej Jedynki.