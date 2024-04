Finał "Matyldy". Szokujące sceny

Tuż przed wielkim finałem Matylda (Maria Kowalska) zostanie porwana i zgwałcona przez Rubina (Mirosław Haniszewski), który następnie uwięzi ją w drewnianej klatce. Dziewczynie uda się jednak odzyskać wolność i wróci do Brzeziny, gdzie spotka się z matką Wandą (Urszula Grabowska) i ojcem Tadeuszem (Ireneusz Czop).

Wskutek traumatycznych wydarzeń siedemnastolatkę cały czas będą jednak dręczyły koszmary. Przy tej okazji matka wyjawi jej, że po zesłaniu Tadeusza na Sybir przez całe lata musiała udawać obłąkaną i przebywać w przytułkach, byle tylko Rubin nie został jej mężem.

Reklama

Tymczasem poszukiwany przez policję Tadeusz wciąż będzie ukrywał się w lesie. Odwiedzą go tam Wanda i Matylda. Dziewczyna będzie czuła się coraz gorzej, do tego stopnia, że Robert Boden (Kamil Szeptycki) zacznie się domyślać, że jest w ciąży. Co gorsza, również Rubin nabierze podejrzeń, że Matylda spodziewa się jego dziecka. W międzyczasie zaś Rubin zaplanuje zemstę na Izabelli (Grażyna Sobocińska), która postanowi od niego uciec wraz z Urszulką.

Matylda wreszcie postanowi wyznać Robertowi prawdę. Ten nie będzie mógł jej początkowo znieść i opuści ukochaną. W ostatniej chwili powróci jednak do Brzeziny, obiecując dziewczynie, że pokocha dziecko jak swoje.

Reklama

Wydarzenia w ostatnich minutach serialu pokrzyżują jednak planowany happy end. Matylda urodzi dziecko w Warszawie, poród odbierze Boden, jednak tuż po narodzinach dziecka Rubin wkroczy do mieszkania z policją i odbierze Matyldzie potomka pod fałszywym pretekstem, jakoby to jego zmarły syn Michał (Karol Nowiński) był ojcem dziecka.

Finał "Matyldy". Będzie ciąg dalszy?

W finale zatriumfuje więc czarny charakter. Mimo to wciąż nie wiadomo, czy TVP zdecyduje się kontynuować serial. Jest to jednak wielce prawdopodobne, zważywszy na to, że pierwszy sezon gromadził średnio przed ekranami niemal 2 miliony telewidzów i cieszył się też dużą popularnością w serwisie TVP VOD.

Finał "Matyldy". Kiedy emisja?

Ostatni, trzynasty odcinek serialu "Matylda" zostanie wyemitowany na antenie TVP1 26 maja o godz. 20.20.