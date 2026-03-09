Emilian Kamiński był znanym i lubianym przez widzów aktorem. Prowadził jedną z prężnie działających scen teatralnych, którym jest Teatr Kamienica. Aktor odszedł 26 grudnia 2022 roku. Po jego śmierci teatrem, który mieści się w piwnicach zabytkowej kamienicy przy al. Solidarności, kierują Justyna Sieńczyłło, czyli żona aktora oraz syn Kajetan Kamiński.

Justyna Sieńczyłło pierwszy raz publicznie po śmierci Emiliana Kamińskiego. Towarzyszył jej syn
Spór o Teatr Kamienica

Od kilku lat Teatr Kamienica zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi lokalizacji, w której się znajduje. O całej sytuacji Kamiński i Sieńczyłło opowiadali w programie "Sprawa dla reportera" Elżbiety Jaworowicz. Kłopoty zaczęły się już w 2015 roku, kiedy część pomieszczeń użytkowanej przez teatr przejął prywatny inwestor. Pojawiły się próby usunięcia sceny z piwnic przez część wspólnoty mieszkaniowej.

Rodzina zmarłego aktora chce wykupić pomieszczenia, które dzierżawi i w ten sposób zabezpieczyć przyszłość teatru. Nie wszystkim mieszkańcom budynku to się podoba. Część z nich uważa, że działalność teatru ma charakter komercyjny a zyski, które przynosi nie są korzyścią dla wspólnoty. Pojawiają się również zarzuty dotyczące pogorszenia stanu technicznego budynku po adaptacji piwnic na potrzeby sceny.

Groźby pod adresem syna i żony Emiliana Kamińskiego

To wszystko sprawiło, że pojawiają się groźby pod adresem syna i żony zmarłego Emiliana Kamińskiego. Justyna Sieńczyłło w programie "Uwaga!" w 2024 roku wyznała, że służby zaleciły jej m.in. sprawdzanie hamulców w samochodzie. Miejsce miały także dwie próby podpalenia teatru.

Syn Emiliana Kamińskiego nosi kamizelkę kuloodporną

Syn Emiliana Kamińskiego - Kajetan przyznał z kolei, że kupił kamizelkę kuloodporną. W "Sprawie dla reportera" wyznał, że boi się o własne życie.Już mi grozili (...). Jeśli ktoś podjedzie i mi strzeli w głowę, to trudno, jeżeli strzeli w klatkę, to mam mniejsze szanse umrzeć. Od roku noszę ją na co dzień - powiedział.