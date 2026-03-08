Program "Mam Talent!" wrócił do TVN. Widzowie mogą oglądać nowe odcinki show. W jury podobnie jak we wcześniejszych edycjach zasiadają Julia Wieniawa, Marcin Prokop oraz Agnieszka Chylińska. Jest też nowy juror, czyli Agustin Egurrola.

Obserwował wystąp brata w "Mam Talent!"

W najnowszym odcinku "Mam Talent!" wyemitowanym w sobotni wieczór, 7 marca, doszło do zaskakującej sytuacji. W show brał udział Sebastian. Jego występ spodobał się jurorom i dostał cztery razy "tak". Za kulisami jego występ obserwował i kibicował mu jego brat, czyli Maksymilian.

Nieoczekiwany występ w "Mam Talent!"

Sukces brata zachęcił go do spontanicznego występu. Ja też śpiewam. Czy mógłbym wyjść na scenę i zaśpiewać? - zapytał. Jurorzy byli na tak. Gdy zaczął śpiewać utwór Barbary Pravi, "Voilà", w studiu zrobiło się cicho. Występ wszystkich zachwycił. Maksymilian doczekał się owacji na stojąco a jurorzy się wzruszyli. To było fenomenalne! Gratuluję, gratuluję! - powiedziała Agnieszka Chylińska.

Kto nacisnął złoty przycisk dla Maksymiliana?

To jest wasze spoiwo z bratem, że jesteście starymi duszami. I jesteście tacy właśnie bardzo inteligentni emocjonalnie i to było też czuć w twoim występie. Dziękuję za twój występ, byłeś wspaniały - stwierdziła Julia Wieniawa. Nie mogę się otrząsnąć. Zabrałeś mnie w swój świat, piękny świat. Jesteś genialny - dodał Egurrola.

W tym momencie Jan Pirowski wszedł na scenę i wcisnął złoty przycisk. Bardzo chciałbym być trzecim bratem, bo byłbym bratem w niezwykłe uzdolnionej rodzinie i muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzymy na ciebie i słuchamy ciebie na backstagu wszyscy mamy gęsią skórkę. (...) Panie i panowie uroczyście oświadczam, że półfinalistą 17 edycji programu "Mam Talent!" właśnie został Maksymilian! - powiedział prowadzący show.

Maksymilian nie krył wzruszenia. Boże dziękuję naprawdę. Ja nadal nie wiem co się dzieje (...) Jestem bardzo wdzięczny, jestem przeszczęśliwy w tym momencie, nie ukrywam też, że nigdy takiej wiary w siebie nie miałem - powiedział.