Od marca widzowie "Pytania na śniadanie" zobaczą nowe duety prowadzących. Stacja tłumaczy się, że decyzja zapadła po analizie reakcji publiczności.

Nowa par w "Pytaniu na śniadanie"

Agnieszka Woźniak-Starak od marca będzie prowadzić "Pytanie na śniadanie" w duecie z Łukaszem Kadziewiczem. Dziennikarka wróciła do śniadaniówki Dwójki 24 grudnia ubiegłego roku. Do tej pory prowadziła program na zmianę w parze z Łukaszem Kadziewiczem lub z Robertem Stockingerem. Teraz ona i Łukasz Kadziewicz będą na stałe w parze prowadzących "Pytanie na śniadanie".

Reklama

Robert Stockinger z nową partnerką

Robert Stockinger wcześniej prowadził program z Krystyna Sokołowska, która w listopadzie przestała być gospodynią "Pytania na śniadanie", ale została w redakcji jako reporterka. Od marca partnerką antenową Roberta Stockingera będzie Anna Lewandowska, dotychczas występująca w duecie z Łukaszem Kadziewiczem.

Sześć par w "Pytaniu na śniadanie"

Poranne show TVP2 prowadzi sześć par. We wrześniu do zespołu dołączyli Marta Surnik i Grzegorz Dobek. Od sierpnia, po czteroletniej przerwie, na antenę wróciła Marzena Rogalska, która ponownie tworzy duet z Łukaszem Nowickim. Pozostałe pary to Beata Tadla i Robert El Gendy oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.