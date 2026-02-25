Joanna Kurowska to jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek teatralnych, filmowych i serialowych. Wielką przyniosła jej rola Jadwigi Graczyk w "Graczykowi". Teraz występuje m.in. w polsatowskim serialu "Teściowie", niezmiennie zachwycając swoim temperamentem i wyrazistością. Ostatnio artystka pojawiła się także w programie Mariusza Szczygła "Rozmowy (nie)wygodne", emitowanym na antenie TVP Info.

Joanna Kurowska: nie idę na układy

W opublikowanym przedpremierowo w sieci fragmencie rozmowy aktorka mówiła, że nigdy nie zrobiła czegoś kosztem innej osoby. A to - jak podkreśliła - w jej zawodzie jest rzadkością. Ja nie idę na układy, nie jestem konformistką. Bardzo często mówię to, co myślę i płacę za to cenę. To jest taka sprawa, że ja nigdy bym nikogo nie wydała, jakby przyszła wojna. Ja dzielę ludzi na tych, którzy by donieśli i nie donieśli. Ja bym nie doniosła - powiedziała Joanna Kurowska w programie "Rozmowy (nie)wygodne".

Joanna Kurowska: nie przekroczyłam granicy

Mam kolegów, którzy donieśli, żeby zrobić projekty, żeby zagrać, żeby coś uzyskać. Robią dużo rzeczy, bo ja o tym wiem. Ja nigdy takich rzeczy nie zrobiłam. Nikt o mnie nie może powiedzieć, że przekroczyłam granicę. A ten zawód jest trudny i sprzyja przekraczaniu granic - powiedziała Joanna Kurowska w rozmowie z Mariuszem Szczygłem