"The Voice Kids" to polska odsłona międzynarodowego formatu muzycznego, który od lat dostarcza emocji i odkrywa talenty wśród najmłodszych wokalistów. Program zadebiutował 1 stycznia 2018 roku na antenie TVP2 i od tego czasu niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Młodzi uczestnicy rywalizują o tytuł najlepszego głosu dziecięcego, a wsparcia udzielają im doświadczeni jurorzy.

Zmiany w fotelach trenerskich w „The Voice”

Już za chwilę startuje dziewiąta edycja „The Voice Kids”. Będzie to jednocześnie pierwszy sezon, w którym w fotelu trenerskim zabraknie Tomsona i Barona. Ze składu sprzed roku w ekipie pozostała tylko Cleo. Miejsca muzyków Afromental oraz Nataszy Urbańskiej zajęli zaś Tribbs i Blanka.

Zwycięzca "The Voice Kids" pojedzie na Eurowizję Junior

Wszyscy troje trenerzy mają spore eurowizyjne doświadczenie, bo Cleo i Blanka reprezentowały Polskę, a Tribbs współtworzył wiele uczestniczących w konkursie utworów. To przyda im się w programie, bo „The Voice Kids” po raz pierwszy wyłoni polskiego kandydata na Eurowizję Junior. Zwycięzca zostanie reprezentantem Polski podczas tegorocznej edycji wydarzenia.

Oni poprowadzą "The Voice Kids"

Jako prowadzących widzowie zobaczą Paulinę Chylewską, Michalinę Sosnę, Jana Dąbrowskiego oraz Antoniego Scardinę. Ich zadaniem jest nie tylko sprawne prowadzenie programu, lecz także realne wsparcie dla uczestników i ich rodzin. Dzięki poczuciu humoru, empatii i dobremu słowu pomagają rozładować stres młodych wykonawców oraz dodają otuchy bliskim, którzy z zapartym tchem kibicują swoim pociechom.

Jak fani "The Voice Kids" reagują na zmiany ?

Dużo osób chwali nowe jury. Piszą np. :"Świetny skład trenerski. Coś czuję, że to będzie mocna edycja". Nie wszyscy jednak reagują w ten sposób. Wielu fanów formatu nie ukrywa, że będzie tęsknić za Tomsonem i Baronem. „Nie mogę się doczekać, ale szkoda, że nie będzie chłopaków już” – pisze jedna z nich. Pod jej słowami na instagramowym profilu "The Voice Kids" pojawiła się odpowiedź od Michaliny Sosny, współprowadzącej show z Pauliną Chylewską. Ta zapewniła oficjalnie: "Za chłopakami tęsknimy, ale będzie ekstra. Gwarantuję".

Kiedy pierwszy odcinek nowej edycji "The Voice Kids"?

Oglądaj „The Voice Kids” w każdą sobotę o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz online w TVP VOD. Pierwszy odcinek 9. edycji "The Voice Kids" już w sobotę 28 lutego.