Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw Baron pobrali się w grudniu 2024 r. Syn Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona, Leonard, urodził się 16 maja 2024 roku. Osiem miesięcy po ślubie Sandra Kubicka złożyła pozew rozwodowy. Potem dokumenty wycofała. Modelka i muzyk dali sobie jeszcze jedna szansę. Nie wyszło, rozwód jest w toku.

Sandra Kubicka urządza sobie życie od nowa

Pod koniec listopada ub.r. Kubicka ponownie złożyła pozew o rozwód. Od tego momentu modelka zaczęła dzielić się w mediach społecznościowych informacjami o nowym etapie życia. Zapowiedziała powrót do pracy w modelingu oraz pokazywała, jak urządza nowy apartament. Zaznaczyła także, że nadal jest współwłaścicielką dotychczasowej nieruchomości i regularnie ją odwiedza.

Błyskawiczna rozprawa rozwodowa Kubickiej i Barona

Rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona rozpoczęła się 25 lutego punktualnie o godz. 8.30. Jak podaje "Super Express", od samego początku atmosfera na korytarzu sądowym była bardzo nerwowa. O bezpieczeństwo dbały służby porządkowe, a Sandra Kubicka była wyraźnie zdenerwowana i przez cały czas rozmawiała ze swoimi prawnikami. W sądzie pojawił się także Aleksander Milwiw-Baron z ochroniarzami. Na korytarzach sądowych była policja. Jak podaje "Super Express" rozprawa rozwodowa trwała zaledwie 15 minut. Modelka i muzyk zapewne nie dostali jeszcze rozwodu i będą kolejne rozprawy.