Musical "Error" opowiada o piątce młodych bohaterów, którzy próbują odnaleźć się w świecie realnym i wirtulanym. Twórcy zwracają uwagę na samotność, z którą mierzą się młodzi ludzie. Pokazują też, jak rodzi się między nimi przyjaźń. Przedstawienie ukazuje presję społeczną, zagubienie oraz dążenie do odnalezienia własnej tożsamości poza światem online.

Oni zagrali w musicalu "Error"

W obsadzie musicalu "Error" znaleźli się Patrycja Woźniak lub Michalina Łajtar, Aleksandra Narojczyk, Dawid Szwejkowski lub Artur Drobnik, Filip Rogowski lub Aleksander Buchowiecki, Janina Dowbor, Agata Perzyna lub Maya Pilarczyk, a także Ewelina Stepanczenko-Stolorz lub Monika Bestecka.

Rodzina wspiera Janinę Dowbor

Janina Dowbor dorastała z dala od mediów. Rodzice - Joanna Koroniewska i Maciej Dwobor - chronili ją przed wścibskimi oczami dziennikarzy. Janina Dowbor jest uzdolniona artystycznie. Zagrała w musicalu. Na widowni Teatru Capitol zasiedli dumni rodzice, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a także babcia, Katarzyna Dowbor. Janina ma już na koncie doświadczenie w dubbingu (m.in. jako mała Elsa w "Krainie lodu II").

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają dwie córki

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają dwoje dzieci, dwie córki - Janinę (ur. 2009) oraz Helenę (ur. 2018).