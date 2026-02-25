O tej rozmowie było w ostatnich dniach bardzo głośno. Marta Nawrocka udzieliła wywiadu stacji TVN24. W rozmowie z Joanną Kryńską poruszyła tematy swojej pracy, którą wykonywała zanim została pierwszą damą.

Głośny wywiad Marty Nawrockiej

Odpowiedziała także na pytania, które dotyczyły m.in. aborcji i in vitro. Opowiedziała również o projektach, które zamierza realizować w najbliższym czasie. Rozmowa ta była różnie oceniana. Jedni uważali, że to dobra rozmowa, inni nie szczędzili słów krytyki Marcie Nawrockiej.

Reklama

Jolanta Kwaśniewska komentuje wywiad Marty Nawrockiej

O pierwszy wywiad żony Karola Nawrockiego zapytana została także Jolanta Kwaśniewska. W rozmowie z Plejadą byłą prezydentowa pogratulowała jej tej rozmowy. Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej - stwierdziła Jolanta Kwaśniewska.

Trwa ładowanie wpisu

Marta Nawrocka mówiła o in vitro i aborcji

W wywiadzie, którego TVN24 udzieliła Marta Nawrocka, mówiła o swoich osobistych doświadczeniach. Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam - wyznała. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji - stwierdziła stanowczo Marta Nawrocka.

Odniosła się także do kwestii in vitro. Ja nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji, jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - powiedziała pierwsza dama. Zapytana przez Joannę Kryńską o wsparcie państwa w tej kwestii, poprosiła o "inny zestaw pytań".