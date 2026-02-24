Grał Kostka w filmie "Listy do M."

Jakub Jankiewicz od dziecka występował przed kamerą. Debiutował, gdy miał zaledwie 3 lata. Wówczas wcielił się w postać Karola Gazdy w serialu fabularnym "Chichot losu". W produkcji tej grał u boku Marty Żmudy Trzebiatowskiej.

Największą popularność przyniosła mu rola Kostka Koniecznego w filmie "Listy do M.". Można go było zobaczyć także w innych serialach i filmach. Jakub Jankiewicz po raz drugi w filmie "Listy do M." pojawił się w 2015 roku, gdy powstała druga część. Dziewięć lat później zagrał również w ostatniej części serii "Listy do M. Pożegnania i powroty".

Jakub Jankiewicz zagrał w hicie Netflixa

Dziś filmowy Kostek, czyli Jakub Jankiewicz ma 23 lata. Nie jest już małym chłopcem a młodym mężczyzną. Teraz można go zobaczyć w hicie Netflixa. Mowa o serialu "Ołowiane dzieci", który premierę miał 11 lutego br.

W 2025 roku w rozmowie z Plejadą Jakub Jankiewicz przyznał, że poza aktorstwem ma inne zainteresowania. Aktor studiował dziennie na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej. Zrezygnował, bo dostał się do akademii teatralnej. Studiuje jednak zaocznie informatykę w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Fascynowało i wciąż fascynuje mnie granie przed kamerą, wcielanie się w różnych bohaterów, możliwość przeżywania choć skrawka czyjegoś życia i robienia rzeczy, których normalnie nigdy bym nie zrobił. Przecież jako Kuba nigdy nie wziąłbym udziału w pościgu. A jeżeli zagram w jakimś gangsterskim filmie, będę mógł to zrobić. To jest magiczne - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Kim jest Jakub Jankiewicz?

Jakub Jankiewicz to aktor, który zadebiutował w serialu fabularnym "Chichot losu". Można go było także oglądać w telenoweli "Prosto w serce". Gdy miał 8 lat w 2011 roku wcielił się w postać Kostka Koniecznego w filmach "Listy do M.". Grał także w takich serialach jak:

"M jak miłość"

"Hotel 52"

"Czas honoru"

"Na dobre i na złe".

Aktor użyczał swojego głosu w dubbingu. W latach 2013-2017 był jednym z prowadzących katolickiego programu "Ziarno". W ostatnich latach grał również w serialu "Pati" oraz "Korona królów". Najnowsza rola to postać Marka Niedzieli w serialu "Ołowiane dzieci".