Pola Wiśniewska to piąta żona Michała Wiśniewskiego. Pobrali się podczas pierwszej fali pandemii, a dwa lata później odnowili przysięgę małżeńską. Mają dwóch synów - Falco Amadeus, który miał piiąte urodziny, oraz Noel Cloe, który w maju skończy trzy lata.

Pola Wiśniewska o patchworkowej rodzinie

Pola i Michał Wiśniewscy wychowują dziesięcioro dzieci. Każde z nich ma czworo dzieci z wcześniejszych związków. Podczas zeszłorocznych wakacji Pola otwarcie opowiada o codzienności dużej, patchworkowej rodziny. W niedzielnym wydaniu programu "Pytanie na Śniadanie" pytano ją o wyzwania związane z takim modelem życia. Jest ich całe mnóstwo, począwszy od tych logistycznych. Żeby się spotkać całą ekipą, to trzeba z kilkutygodniowym wyprzedzeniem informować i zgrywać wszystkich, ale myślę, że przede wszystkim te emocjonalne aspekty. Każde z naszych dzieci jest zupełnie inne, każde potrzebuje czegoś innego, a nie jest tak łatwo przeskakiwać od jednego do drugiego, więc myślę, że przede wszystkim wyzwaniem jest, żeby być dla każdego - mówiła Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie".

Reklama

Reklama

Pola Wiśniewska o sytuacji w małżeństwie z Michałem Wiśniewskim

Pola Wiśniewska opublikowała niedawno w mediach społecznościowych posty o miłości własnej i "nowych początkach". Michał Wiśniewski przyznał, że para przechodzi trudniejszy okres. Żona muzyka w programie śniadaniowym odniosła się do medialnych plotek o kryzysie w ich związku. To jest bardzo krzywdzące i trochę nawet obrzydliwe. Odnoszę takie wrażenie, że to media w dużej mierze nakręciły całą tę spiralę niedomówień, ponieważ, owszem, ja się dzielę pewnymi treściami na swoim profilu instagramowym, ale to nie są treści prywatne. Moje pogadanki są afirmacjami, tekstami motywującymi kobiety, wspierającymi, dodającymi siłę, ale nigdy to nie są personalne wywody, więc wyciąganie z kontekstu tych wypowiedzi, po to, żeby generować artykuły, które później trafiają do naszych dzieci, rodzin, a które są takie tendencyjne, jednostronne, jest krzywdzące - mówiła.