Kolejna edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na antenie Polsatu pojawi się jesienią. To format, który od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Świadczy o tym wysoka oglądalność.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jakie są zasady programu?

W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" gwiazdy wcielają się w wylosowane za pomocą "grzybka" postaci. W każdej edycji udział bierze ośmiu uczestników. Najlepsi uczestnicy a dokładnie czwórka z największą liczbą punktów, przechodzi do finału. Walczą m.in. o Złotą Maskę. Zwycięzca przekazuje 100 tys. złotych na cel charytatywny.

Kto wystąpi w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Polsat powoli ujawnia nazwiska kolejnych uczestników show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wiadomo już, że w programie wezmą udział:

Ida Nowakowska

Gabriel Fleszar

Rafał Brzozowski

Maria Sadowska.

Teraz do tego grona dołączy gwiazda disco polo. Jest nią Marcin Miller z zespołu Boys. Artysta sam ogłosił swój udział w trakcie finału innego show Polsatu, czyli "Disco Star".

Kim jest Marcin Miller?

Marcin Miller od 1990 roku jest liderem i wokalistą zespołu Boys. Wraz z tą formacją wydał 21 albumów studyjnych i dwie płyty świąteczne. Zespół Boys wylansował takie przeboje jak "Jesteś szalona", "Wolność", "Łobuz" czy "Chłop z Mazur".

Od 2012 Marcin Miller jest jurorem programu Disco Star na Polo TV. Był także prowadzącym ten show. W 2014 uczestniczył w 2. edycji programu rozrywkowego Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Prywatnie Marcin Miller związany jest z Anną, która w 1990 roku została jego żoną. Mają dwóch synów - Alana i Adriana oraz wnuka Michała. Marcin Miller na co dzień mieszka w Ełku.