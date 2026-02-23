Omenaa Mensah razem ze swoją córką Vanessą udzieliły wywiadu Esce Rock. Omenaa Mensah urodziła się w Jeleniej Górze i jest córką Polki oraz Ghańczyka, Opoku-Ware Mensah, który przyjechał do Polski na studia medyczne. Był cenionym kardiochirurgiem. Opoku-Ware Mensah zmarł 3 stycznia 2025 roku.

Omena Mensah jest dumna ze swojego pochodzenia

Podczas rozmowy w Eska Rock Omenaa Mensah opowiedziała o swoim pochodzeniu. Omenaa Mensah wywodzi się z plemienia Aszantów. "Jestem pół Europejką, pół Afrykanką, tak siebie staram się określać. Urodzoną w Polsce i tutaj są moje wspaniałe korzenie, moja edukacja, moja przynależność, mój sposób bycia, ale serce i taki vibe pochodzi na pewno z Afryki, z plemienia Aszantów, z którego się wywodzę. Jest to ród królewski, z czego jesteśmy bardzo dumne" - mówiła. Podkreśliła, że czuje ogromną dumę ze swojego pochodzenia, a w Afryce każdy wie, czym jest Royal Ashanti, co jest dla niej szczególnie wyjątkowe.

Reklama

"Każdy wie, co to za plemię"

"I od dnia, w którym poznałam swoich kuzynów, kuzynki, króla Asantów i zobaczyłam, jak wspaniała i barwna jest kultura Asantów i jak ważna w całej Afryce" - dodała. "Te 54 kraje, gdziekolwiek nie byłam i mówię, że jestem z Royal Ashanti, to każdy wie, co to jest za plemię. To tak jakby każdy na świecie wiedział, że są Ślązacy albo mieszkańcy Kaszub, więc to jest coś bardzo wyjątkowego" - powiedziała Omenaa Mensah.