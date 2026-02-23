Sanah, czyli Zuzanna Grabowska, to jedna z najpopularniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów, kompozytorka. Od czasu debiutu w 2019 roku każdy jej kolejny album staje się wydarzeniem. Elżbieta Zapendowska to ceniona nauczycielka wokalu i surowa jurorka telewizyjnych talent show, takich jak "Idol" czy "Must Be The Music". Zapendowskiej zdarzało się już krytykować Sanah. W nowym wywiadzie rozwijała zarzuty.

Zapendowska Sanah - teraz mówi normalnie

Elżbieta Zapendowska była gościnią podcastu RMF FM "Co u nich słychać?". W rozmowie pojawił się temat Sanah. "Jest dziewczynką bardzo sympatyczną, ładniutką" - powiedziała Elżbieta Zapendowska na początek. "Myślałam, że ona jest z Białorusi. Wywiad pierwszy w Opolu miała, to Białorusią tak jechało. Zmiękczenia. Teraz mówi normalnie, nie wiem dlaczego. (...) Może maniera, może tak miało być" - stwierdziła.

Reklama

Reklama

Zapendowska nie chce tego słuchać

Sanah nagrała m.in. album z piosenkami do wierszy znanych poetów, wiele z nich to arcydzieła polskiej poezji. "Jeżeli ona posługuje się arcydziełem literackim, a muzyka jest naprawdę koszmarna... Ludzie rozpisują się, że to jest arcydzieło, że to przybliża, pod strzechy trafia, poezja. No przepraszam bardzo, ja wysiadam, ja takiej poezji nie chcę słuchać, z taką muzyką" - stwierdziła Zapendowska. Przypominamy, że to nie pierwszy raz, jak ekspertka uderza w Sanah.