Marzena Rogalska wróciła do TVP

Marzena Rogalska wróciła do TVP. Od pewnego czasu razem z Łukaszem Nowickim współprowadzi program "Pytanie na śniadanie". Wiosną na antenę TVP2 wróci z kolei show "Kocham Cię, Polsko!".

Prezenterka występowała w nim przed laty i pełniła funkcję kapitanki jednej z drużyny. Po niej w tej roli można było zobaczyć Tomasza Kammela. Również z nim Marzena Rogalska współprowadziła przez kilka lat, przed swoim odejściem, "Pytanie na śniadanie". Gdy prezenterka pożegnała się z TVP nie obyło się bez spekulacji, jaka jest ich relacja.

Czy Marzena Rogalska tęskni za Tomaszem Kammelem?

Marzena Rogalska wyznała wówczas w rozmowie z Onetem, że był to dla niej trudny moment. "Z Tomkiem łączyły mnie relacje zawodowe i zawsze wiedziałam, że nie chcę tego zmieniać, a to, jak mnie pożegnał, czy nie pożegnał, pozostawię bez komentarza - mówiła.

Teraz w rozmowie z "Faktem", odpowiedziała na pytanie, czy chciałaby współpracować z Tomaszem Kammelem przy obecnej edycji show. Myślę sobie, że to jest takie, gdyby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. Nie brakuje mi go tutaj, bo mam Miśka i Filipa. To była pewna historia, ona się zakończyła i patrzymy do przodu - stwierdziła.

Marzena Rogalska o "Kocham Cię, Polsko"

W nowej edycji "Kocham Cię, Polsko" gospodarzami drużyn będą Michał Koterski oraz Filip Gurłacz. Marzena Rogalska nie szczędziła im ciepłych słów. To są super chłopaki! Mają taki rodzaj serdecznej i fajnej rywalizacji. Są bardzo błyskotliwi, bardzo autoironiczni. Uwielbiają się z siebie śmiać, żartować i też mają taki rodzaj prawdy, autentyczność, którą ja kocham. I taką telewizję też lubię, a nie jakieś udawanie kogoś, kim się nie jest, tylko pokazanie właśnie tej miękkiej strony - powiedziała.