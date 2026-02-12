Publiczność pokochała Krzysztofa Czeczota m.in. za rolę Maćka w serialu "BrzydUla". Grał też w takich serialach jak "Blondynka", "Singielka" czy "Ranczo". Zagrał również Zenka Martyniuka w filmie biograficznym pt. "Zenek". Jest również twórcą słuchowisk, z jego inicjatywy powstała m.in. „Biblia Audio” – największe słuchowisko biblijne w Europie, które zdobyło uznanie krytyków.

Krzysztof Czeczot przepyta gwiazdy

Jak informuje TVP teleturniej "Omnibus - szybcy i mądrzy" to program, w którym "oprócz wiedzy liczą się refleks i dobra pamięć". Poprowadzi go Krzysztof Czeczot. "Teleturniej z udziałem publiczności, w którym rozgrywka oparta jest na systemie czasu, będącego odpowiednikiem punktów — poprawna odpowiedź oznacza zysk sekund, a błędy lub długi czas namysłu skutkują ich utratą. Program składa się z czterech rund głównych oraz dogrywki, różniących się charakterem i sprawdzanymi kompetencjami. W każdym odcinku udział bierze trzech uczestników - osób znanych ze świata mediów, kultury, sportu lub życia publicznego" - informuje w notce prasowej TVP.

Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek teleturnieju "Omnibus - szybcy i mądrzy"?

Teleturniej "Omnibus - szybcy i mądrzy", który prowadzić będzie Krzysztof Czeczot zadebiutuje na antenie TVP1 we wtorek, 3 marca o godz. 20.30.