Katarzyna Ptasińska to gwiazda "Na Wspólnej". W serialu stacji TVN wciela się w postać Beaty Wroniec. Widzowie bardzo lubią jej postać. Aktorkę można było również oglądać w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Katarzyna Ptasińska urodziła córkę

Kilka miesięcy temu Katarzyna Ptasińska ogłosiła, że po raz pierwszy zostanie mamą. Teraz podzieliła się radosną nowiną w sieci. Jej córka jest już na świecie.

Mają rację ci, co mówią, że przy narodzinach dziecka matka doświadcza nieopisywanego i nieporównywalnego z niczym dotychczas uczucia miłości. Tak jakby świat zmienił się w mgnieniu oka, jakbym ja stała się kimś innym… Fascynujące - napisała Katarzyna Ptasińska.

Jak ma na imię córka Katarzyny Ptasińskiej?

Do postu aktorka dołączyła zdjęcie córki. Zdradziła również, że dziewczynka dostała na imię Aurelia. Jak wynika z wpisu, córka Katarzyny Ptasińskiej przyszła na świat na początku lutego.

Tak jak fascynująca jest nasza najwspanialsza na świecie córeczka Aurelia Krupska, urodzona 3.02.2026 w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie. Mówię to ja - totaaaaalnieeee zakochana mama - napisała Katarzyna Ptasińska.

Fani gratulują Katarzynie Ptasińskiej

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Nie zabrakło tych od znajomych po fachu m.in. Barbary Kurdej-Szatan, Olgi Borys, Ewy Gawryluk oraz Marka Kaliszuka. Katarzyna Ptasińska związana jest z Tomaszem Krupskim, samorządowcem z Grodziska Mazowieckiego, który od 2024 roku pełni funkcję burmistrza miasta.