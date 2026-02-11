Ewa Skibińska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Zagrała m.in. w "Pierwszej miłości", "Odwilży", "Powrocie do życia", "Ślepnąc od świateł" czy "W głębi lasu". 11 lutego Ewa Skibińska obchodzi 63. urodziny. W ten wyjątkowy dzień aktorka pojawiła się na kanapie "Dzień dobry TVN", gdzie rozmawiała z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim. Opowiedziała m.in., o planie filmowym w Tajwanie.

Ewa Skibińska o swojej największej miłości

"Najważniejsze jest życie zawodowe, bo tam lokuję całą swoją miłość i całe swoje serce. Moim marzeniem było spędzić w lutym w ciepłym kraju urlop. Miałam trochę czasu i okazało się, że dostałam film, kino artystyczne, kino ambitne, wyprodukowane, producentką jest Iza Igel, wspaniała kobieta, która ma siłę i ochotę robić kino artystyczne. No a już marzeniem aktora jest zagrać w czymś takim" - powiedziała Ewa Skibińska. W filmie pt. "Good Death" w reż. Japończyka Atsushi Funahashiego grają, obok Ewy Skibińskiej, Andrzej Chyra, Magdalena Lamparska i Eliza Rycembel. pracują na Tajwanie na planie produkcji japońskiego reżysera Atsushi Funahashiego. Film "Good Death" podejmuje trudną i w wielu krajach kontrowersyjną sprawę - eutanazji. Współautorem scenariusza jest Filip K. Kasperaszek.

Wielkie zaskoczenie Ewy Skibińskiej

W studiu "Dzień dobry TVN" pojawiła się Magdalena Lamparska z niespodzianką dla Ewy Skibińskiej. Solenizantka była bardzo zaskoczona. Aż tak bardzo, że z wrażenia padła na kanapę. "Już chciałam tu o tobie opowiadać, jaką jesteś genialną aktorką, ale jesteś też genialną gospodynią, bo wiem o tobie wszystko po tym wyjeździe. Jaka niespodzianka! - zachwycała się Ewa Skibińska. Magdalena Lamparska przyniosła jej tort.