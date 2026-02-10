Zenek Martyniuk to gwiazda muzyki disco polo. Na jego koncerty przychodzą tłumy fanów. Tak miało być 13 lutego. To właśnie tego dnia, dzień przed walentynkami, Zenek Martyniuk miał występować w Jesionce pod Rzeszowem.

Koncert z udziałem Zenka Martyniuka odwołany

Oprócz niego, gwiazdami tego muzycznego wydarzenia miały być zespoły Piękni i Młodzi, Boys oraz Czadoman. Niestety na kilka dni przed imprezą, koncert został odwołany. Organizatorzy poinformowali, że przenoszą go na przyszły rok. W sieci zamieścili oświadczenie.

Organizatorzy koncertu wydali oświadczenie

Okazuje się, że firma World Media, która organizuje koncert odwołała go z powodu silnych mrozów. Oświadczenie pojawiło się w mediach społecznościowych ZEN COM Expo. To tam miała odbyć się impreza.

"Decyzja o odwołaniu wydarzenia została podjęta z uwagi na prognozowane silne mrozy w całej Polsce oraz związane z nimi względy bezpieczeństwa uczestników, artystów i obsługi technicznej" - napisano.

"Organizator, kierując się nadrzędną troską o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w realizację koncertu, uznał, że przeprowadzenie wydarzenia w zaplanowanym terminie nie jest możliwe" - czytamy w oświadczeniu.

Burza w sieci. Internauci oburzeni

Internauci nie kryją oburzenia odwołaniem koncertu. Krytykują tłumaczenie organizatorów. "Głupszej wymówki to nie słyszałem, "mrozy duże prognozowane". Luty mamy, to chyba normalne, że mrozy mogą być, organizując taki koncert"; "Mróz w lutym... kto by się spodziewał"; 'Pomimo że się nie wybierałem to tłumaczenie, że [przez] mrozy... to jest najdziwniejsza rzecz, jaką zobaczyłem" - piszą poirytowani.