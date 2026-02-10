Olga Frycz tworzy szczęśliwy związek z Albertem Kosińskim. Zakochani zaręczyli się na początku 2025 r., a kilka miesięcy później aktorka ogłosiła, że jest w ciąży z ukochanym. Jeszcze w sierpniu zdradziła imię syna, a także zapowiedziała, kiedy prawdopodobnie pociecha przyjdzie na świat.

Tak ma na imię syn Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego

"Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan" - napisała Olga Frycz.

Olga Frycz pokazała syna

Olga Fryz przekazała radosną wiadomość, publikując zdjęcie z porodówki na swoim Instagramie. Okazuje się, że syn Jan przyszedł na świat 6 lutego. "Nasze serca są pełne. Jasiu 6.02.2026" - napisała.

Olga Frycz jest też mamą dwóch córek

Warto przypomnieć, że aktorka jest także mamą dwóch córek: Heleny, która urodziła się, gdy Frycz była związana z Grzegorzem Sobieszkiem, a także Zofii - jej ojcem jest Łukasz Nowak.