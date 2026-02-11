Edward Miszczak zwolnił Katarzynę Dowbor

Katarzyna Dowbor przez kilka lat była prowadzącą program "Nasz nowy dom". W maju 2023 roku Edward Miszczak, który został dyrektorem programowym Polsatu, zadecydował o zmianie gospodyni tego show.

Miejsce Katarzyny Dowbor zajęła Elżbieta Romanowska. W jednym z najnowszych wywiadów, którego Edward Miszczak udzielił podczas prezentacji oferty programowej na wiosnę 2026 roku, wspomniał o kulisach tej decyzji.

Czy Katarzyna Dowbor wróci do Polsatu?

Czy istnieje szansa na powrót Katarzyny Dowbor do Polsatu? Ale ona nie chce wracać do Polsatu, bo znalazła nowe, fajne życie. Proszę zobaczyć: jest gwiazdą porannego programu, występuje w kampaniach reklamowych. Wszystko w jej życiu się ułożyło. Myślę, że ten program ją trochę męczył i krępował. Jednym słowem, ja ją bardzo lubię, tylko wtedy był taki układ, że program "Nasz nowy dom" musiał nabrać innego kierunku. Tyle - powiedział Edward Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Dowbor odpowiada na słowa Edwarda Miszczaka

Katarzyna Dowbor nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. W rozmowie z Plejadą wyznała, że na planie programu "Nasz nowy dom" czuła się jak w domu. Podkreśliła, że "ten program ani mnie nie męczył, ani nie krępował". Następnym razem, gdy pan Edward Miszczak będzie chciał dowiedzieć się, co myślę, to niech mnie po prostu zapyta. Nie warto wróżyć z fusów- odpowiedziała komentując słowa Edwarda Miszczaka.

Jak Polsat rozstał się z Katarzyną Dowbor?

Gdy 8 maja 2023 roku pojawiła się informacja o tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą program "Nasz nowy dom", prezenterka zostawiła komentarz pod postem. "Kochani, to nie była moja decyzja. Jest mi przykro tak samo, jak wam…" - napisała. "Nowe szefostwo, nowe porządki i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" - dodała wówczas.