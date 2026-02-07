Karol Okrasa jest znany wielu widzom. Ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich kucharzy prowadzi kulinarne programy w telewizji. Wśród nich są takie formaty jak "Kuchnia z Okrasą" czy "Smaki czasu z Karolem Okrasą".

Karol Okrasa podjął bardzo ważną decyzję

Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola gospodarza w programie "Okrasa łamie przepisy". Wszystkie emitowane były w TVP. Okazuje się, że Karol Okrasa podjął bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Postanowił zamknąć na zawsze pewien jego rozdział.

Karol Okrasa zrobił to po 15 latach

O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Po 15 latach Karol Okrasa postanowił zamknąć swoją restaurację Platter by Karol Okrasa. Lokal znajdował się w Warszawie a dokładnie w hotelu InterContinental. W jego wpisie nie zabrakło emocji.

"Po 15 latach kończy się dla mnie niezwykle ważny rozdział. Wraz z zamknięciem restauracji Platter by Karol Okrasa zamyka się też moja historia w hotelu InterContinental Warszawa. Tak… było to 15 cudnych lat. To miejsce było czymś więcej niż tylko pracą. To był mój drugi dom!" - napisał Karol Okrasa.

"Ten etap zamyka się świadomie"

Podziękował wszystkim, którzy tworzyli to miejsce. "Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przez lata współtworzyli to wyjątkowe miejsce - cudownemu zespołowi, najlepszemu, jaki mogłem sobie wymarzyć oddanym partnerom i przyjaciołom. Bez was wszystkich ta historia nie miałaby sensu" - napisał kucharz.

"Ogromne podziękowania także dla was, dla gości - za obecność, zaufanie i wspólne magiczne chwile przy stole. Ten etap zamyka się świadomie i z wdzięcznością. Zamyka, ale na pewno nie pozwoli zapomnieć. Z ciekawością i energią patrzę w przyszłość - czas na nowe wyzwania i nowe projekty" - czytamy we wpisie.