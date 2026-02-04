Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Ryszarda Rynkowskiego. Piosenkarz zniknął ze sceny po tym, jak w czerwcu 2025 roku prowadził auto pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek. Kilka miesięcy później zmarła jego ukochana żona.

Ryszard Rynkowski miał wrócić do koncertowania w październiku ubiegłego roku, ale z powodu tragicznego wydarzenia w życiu piosenkarza, odwołano występy. Miały się one odbyć m.in. w Warszawie, Włocławku, Piotrkowie Trybunalskim, Radomiu, Kwidzynie, Pile i Poznaniu.

Ryszard Rynkowski przerwał koncert

Koncerty przełożono na 2026 rok. Pierwszy miał się odbyć 31 stycznia. Niestety występ w Pruszkowie został przerwany a Ryszard Rynkowski nie wrócił już na scenę. Piosenkarz z trudem poruszał się na scenie. Wszystko ze względu na zabieg medyczny, jaki przeszedł jakiś czas temu.

Reklama

Podczas występu wspomniał o swojej zmarłej żonie. Zszedł ze sceny i już na nią nie wrócił. Organizator wyszedł do publiczności i potwierdził, że koncert nie zostanie dokończony a kolejny w ogóle się nie odbędzie. Miał się on odbyć w Tomaszowie Mazowieckim.

Menadżer Ryszarda Rynkowskiego wydał oświadczenie

Menadżer Ryszarda Rynkowskiego zabrał głos w sprawie. W rozmowie z "Faktem" podał powód. "Emocje wzięły górę, duży stres się pojawił, bo to pierwszy występ po przerwie. Rysiek miał wcześniej próbę, po niej wszystko się nasiliło, wróciły wspomnienia, bo zawsze towarzyszyła mu żona. [...] Lekarz zalecił odpoczynek, stąd decyzja, że dzisiejszy koncert się nie odbędzie" - powiedział.

Organizator koncertów Ryszarda Rynkowskiego, którym jest Fundacja Unikultura wydał oświadczenie. Edwin Grelow w rozmowie z Plejadą powiedział, że koncert, który miał się odbyć 2 lutego odbędzie się w nowym terminie, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.

Reklama

Co z kolejnymi koncertami Ryszarda Rynkowskiego?

"Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. Jutro powinien on zostać ustalony. Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście - ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo" - mówił Grelow.

"Na razie nie planujemy nic więcej odwoływać, ale wszystko będzie zależało od stanu zdrowia pana Ryszarda, które jest najważniejsze" - powiedział. Kolejny występ ma się odbyć 22 marca w Warszawie. Następne są zaplanowane dopiero w kwietniu we Włocławku oraz Piotrkowie Trybunalskim.