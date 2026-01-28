Krzysztof Ibisz jest jednym z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Regularnie można go oglądać w Telewizji Polsat, gdzie jest gospodarzem "Awantury o kasę" i "Taniec z gwiazdami". Prowadzi też wydania "Halo, tu Polsat"

Krzysztof Ibisz ma czworo dzieci

Krzysztof Ibisz jest ojcem czworga dzieci. Najstarszy syn, Maksymilian (26 lat), pochodzi z małżeństwa z dziennikarką Anną Zejdler. Kolejny, Vincent (19 lat), to owoc relacji z aktorką Anną Nowak. Najmłodsze pociechy - 4-letni Borys i 2-letnia Mia Helena - to już efekt związku z Joanną Kudzbalską, z którą Ibisz wziął ślub w 2021 r.

Dwa powody zmiany nazwiska przez syna Krzysztofa Ibisza

Ostatnio w sieci pojawiły się doniesienia, że 26-letni Maksymilian Ibisz przedstawia się dziś jako Maksymilian Zejdler, co wywołało domysły o możliwym konflikcie w rodzinie. Krzysztof Ibisz w rozmowie z "Faktem" postanowił odnieść się do tej sprawy i rozprawić z plotkami. "Mój syn był bardzo związany ze swoim dziadkiem, którego już, niestety, nie ma z nami. I z szacunku dla dziadka postanowił mieć to nazwisko, bo ten ród się kończy, dlatego, że nazwisko nosi jego mama, moja była żona i tam nie ma męskiego potomka. No więc taka tradycja mojego syna i on ją szanuje. I absolutnie też byłem za" - dodaje.