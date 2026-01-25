Po godz. 19.30 w niedzielę kwota na koncie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekraczała 80 mln zł. W niedzielę od rana na ulicach polskich miast i wielu miast za granicą trwa 34. Finał WOŚP, wolontariusze z naklejkami w kształcie czerwonych serduszek (wydrukowano ponad 40 mln) zbierają do kolorowych puszek datki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Pieniądze można wrzucać również przez internet, do tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych. Organizowane są koncerty i lokalne licytacje.

Jerzy Owsiak: jest spokojnie

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na konferencji prasowej podsumowującej pierwszą część dnia 34. Finału na rzecz gastroenterologii dziecięcej pokazał kartkę, którą otrzymał od działu PR-u fundacji. "Jest spokojnie" - brzmiała jej treść.

Matylda Damięcka o finale WOŚP

Matylda Damięcka od lat wspiera finały WOŚP. W sieci pojawiła się m.in. grafika jej autorstwa. Przedstawia ona portret Jurka Owsiaka w charakterystycznych czerwonych oprawkach, które przypominają znak nieskończoności. Całość dopełnia wyrazisty, czerwony napis "I o jeden dzień dłużej" - hasła Orkiestry. "A dla tych, którzy # bylenienaowsiaka nie safandulić mi tu, dla was wrzucam zrzutkę w bio na przewspaniałą ZOSIĘ WALECZNĄ, która jest naszą 24-karatową fanką i potrzebuję, żeby wyzdrowiała, bo kto mi będzie robił chórki spod sceny"- napisała Damięcka.