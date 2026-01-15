Agnieszka Maciąg zmarła pod koniec listopada 2025 roku. Modelka i pisarka przez ostatnie miesiące swojego życia zmagała się z chorobą nowotworową. Jej znajomi oraz przyjaciele nie mogli uwierzyć, że odeszła.

Mąż wciąż wspomina Agnieszkę Maciąg

Jej mąż Robert Wolański tuż po jej odejściu podjął decyzję o tym, że po jej śmierci jej profil w mediach społecznościowych będzie nadal aktywny. To tam zamieszcza posty, w których wspomina Agnieszkę Maciąg. Robert Wolański osobiste przeżycia przeplata fragmentami książek zmarłej żony.

Tak brzmiały ostatnie słowa Agnieszki Maciąg

W najnowszym wpisie wyznał, jak wyglądała ich pożegnalna rozmowa. To jedna z najbardziej osobistych historii, jakie do tej pory zamieścił w sieci Robert Wolański. Z tego, co napisał wynika, że Agnieszka Maciąg odeszła z poczuciem spełnienia na polu rodzinnym.

Pod koniec mówiła, że mieliśmy piękne życie. Żebym pamiętał o szczęściu w dalszym naszym - moim i Heleny - życiu. Mówiła, że jest wypełniona szczęściem. Że tyle zrobiła. Że chce odpocząć. Ale słowo "szczęście" i uśmiech na jej twarzy ciągle były obecne. Nie mogłem w to uwierzyć. Pękało mi serce, a jednocześnie uśmiechaliśmy się do siebie - napisał mąż Agnieszki Maciąg.

"Szczęście to pogodzenie się z przeszłością"

Robert Wolański wyznał też, że Agnieszka Maciąg mówiła, że "szczęście to pogodzenie się z przeszłością i akceptacja tego, co jest, aby przyszłość mogła rozwijać się zgodnie z boskim planem". Mówiła, że prawdziwe szczęście to znalezienie czasu na okazywanie sobie miłości. Czas, żeby świadomie ze sobą być. Mówiła "kocham" i "dziękuję". Kochała pełnią piersią. Nigdy nie odwróciła się od życia - opowiedział. Mąż Agnieszki Maciąg przyznał też, że wrócił do lektury jej książek, by wyciągnąć z nich jeszcze więcej lekcji.