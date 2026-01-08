Za dwa miesiące wystartuje 31. edycja "Tańca z Gwiazdami". Od jakiegoś czasu w sieci krążą nazwiska gwiazd, które tej wiosny zobaczymy na parkiecie. Rękę na pulsie trzyma portal Pudelek. Podawano, że w programie wystąpią m.in. Mateusz Pawłowski, czyli serialowy Kacperek z "Rodzinka.pl", Emilia Komarnicka oraz Sebastian Fabijański, który - według ustaleń Pudelka - trenuje już z Julią Suryś.

Joanna Kulig wskazała tancerza

Jak podaje Pudelek, Joanna Kulig prowadzi rozmowy z produkcją "Tańca z gwiazdami". Gwiazda "Zimnej wojny" była zapraszana do programu wielokrotnie, ale za każdym razem na przeszkodzie stawały jej zobowiązania zawodowe. Tym razem ponoć znalazła przestrzeń, by spróbować swoich sił w tanecznym show, choć miała postawić konkretny warunek. "Zależało jej na tym, by jej partnerem był Stefano Terrazzino. Stacja zrobiła wszystko, by przekonać go do powrotu do show" - twierdzi informator Pudelka. Stefano Terrazzino pracował z Joanną Kulig przy "Zimnej wojnie". "Szukali choreografa, a Joanna Kulig znała mnie już jako choreografa. Poznaliśmy się przez Agatę Kuleszę. Joanna miała ze mną prywatne lekcje tańca, oprócz filmu. Powiedziała mi, "chcę, żebyś mi pomógł, bo ty masz na mnie sposób". Paweł Pawlikowski (reżyser - red.) się zgodził" - wyjawił tancerz w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską.

Kto jeszcze może wystąpić wiosną w "Tańcu z gwiazdami"?

To jednak nie koniec gwiazd, o których udział stacja wciąż zabiega. Jak udało nam się ustalić, w programie najprawdopodobniej zobaczymy także Natsu, która stworzy duet z Wojciechem Kuciną, a także... Gosię Andrzejewicz. Negocjacje z nimi cały czas trwają.