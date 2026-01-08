Natalia Niemen to polska piosenkarka, altowiolistka i autorka muzyki, najbardziej znana jako córka legendarnego Czesława Niemena — jednego z najważniejszych twórców polskiej muzyki XX w. Debiutowała zawodowo pod koniec lat 90., śpiewając w chórkach u Natalii Kukulskiej, a w 1998 r. wydała solowy album "Na opak".

W sierpniu 2025 roku Natalia Niemen potwierdziła w rozmowie z Magdą Mołek w jej internetowym programie "W moim stylu", że to koniec jej małżeństwa z Mateuszem Otrembą. Para była ze sobą ponad dwie dekady. Teraz Natalia Niemen powiedziała, co było główną przyczyną rozpadu jej małżeństwa.

Były mąż Natalii Niemen a miesiąc bierze ślub

Córka Czesława Niemena pojawiła się w podcaście "Galaktyka Plotek", gdzie opowiedziała o rozwodzie z byłym mężem. Po rozstaniu Otręba planuje kolejny ślub, który - według słów artystki - ma odbyć się już za miesiąc. Natalia wskazała, że jedną z przyczyn rozpadu ich związku mogły być różnice w religii oraz "programy", które były "wdrukowane" w jej byłego męża od wczesnej młodości. "Będę z uporem maniaka podkreślać, że religia zabija. Nie Bóg, bo Bóg jest cudowny (...). Religia zabija potencjał, możliwość spotkania się ze sobą. Zabija relacje, małżeństwa, relacje rodzic-dziecko. Uważam, że przetrwałoby [małżeństwo], gdyby nie pewien program, który, no akurat jak mówimy już o moim byłym mężu, był wdrukowany w niego od dzieciństwa" - powiedziała Natalia Niemen.

Natalia Niemen o wpływie rozwodu na dzieci

Artystka od dawna jest krytyczna wobec religii i w tej samej rozmowie określiła ją mianem "najgorszego zła tego świata". Podzieliła się również refleksją na temat wpływu rozwodu na dzieci. Według niej, to zawsze trudne przeżycie dla całej rodziny, jednak jej dorośli synowie poradzili sobie z tym całkiem dzielnie. W przypadku 8-letniej córki przed Natalią jeszcze wiele rozmów i wyjaśnień. "Czasem jak trzeba, rozmawiamy o tym, chłopaki jakoś idą z tym ciężarem do przodu. Dla mnie osobiście wielkim szczęściem jest to, że moje dzieci nie wciągnęły się w ten klimat religijny" - dodała.