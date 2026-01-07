Michał Urbaniak odszedł w wieku 82 lat

Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia br. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformowała żona Dorota. "Michał Urbaniak żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat" - napisała w sieci.

Pogrzeb Michała Urbaniaka

Pogrzeb Michała Urbaniaka odbył się 7 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Muzyka pochowano w Alei Zasłużonych. Podczas ceremonii pogrzebowej głos zabrała jego żona.

Byliśmy razem z przerwami na dobre i na złe prawie 20 lat. Dziś mam tyle lat, ile Michał miał, gdy się poznaliśmy - powiedziała żona Michała Urbaniaka. Wyznała, że artysta do samego końca nie rezygnował ze swojej ukochanej pasji.

Wzruszające słowa Michała Urbaniaka. Nie mogła powstrzymać łez

Życie z nim nauczyło mnie i dało mi głębokie przekonanie, że warto zrozumieć drugiego człowieka. Pokazało też, że warto być przyzwoitym - mówiła pani Dorota. Jestem pewna, że kiedy Michał zapuka już do jakichś drzwi tam gdzieś, to jego pierwsze pytanie będzie: "A jakie macie hasło do Wi-Fi?" - wspominała, nie mogąc powstrzymać łez.