Popularność Darii Zawiałow zaczęła się od udziału w 4. edycji programu "Mam Talent!" w 2011 r. Na scenie zadebiutowała już w 2000 r. kiedy w wieku 8 lat wystąpiła w programie Telewizji Polskiej "Od przedszkola do Opola". Teraz jest jedną z najbardziej popularnych i oryginalnych artystek młodego pokolenia.

Pierwsze małżeństwo Darii Zawiałow

Daria Zawiałow wyszła za mąż, gdy miała 24 lata. Jej wybrankiem został gitarzysta Tomasz Kaczmarek, którego poznała na planie programu "X Factor". Choć po ślubie zmieniła nazwisko, zdecydowała się kontynuować karierę pod pseudonimem Daria Zawiałow. Małżeństwo nie przetrwało, jednak - jak podkreśla piosenkarka - dziś łączy ją z byłym mężem dobra relacja, a samego doświadczenia małżeństwa nie postrzega jako błędu. Teraz w jej życiu prywatnym przyszedł czas zacieśnienie obecnego związku.

Szczęście Darii Zawiałow

Wiosną 2024 roku Daria Zawiałow ujawniła tożsamość swojego nowego partnera. Artystka związała się z Mateuszem Dziekońskim - reżyserem specjalizującym się w realizacji teledysków dla wielu wykonawców, który ma na koncie również współpracę z samą Zawiałow. O zaręczynach pary mówiło się już w październiku. Teraz piosenkarka opublikowała w sieci zdjęcie z ukochanym. Pokazała też pierścionek. Widać, że są bardzo szczęśliwi.