"Nie idziemy na Sylwestra". Co to za koncert?

"Nie idziemy na Sylwestra" to koncert, który już od trzech lat dzień przed 31 grudnia emitowany jest w stacji TVN. To muzyczne wydarzenie jest spotkaniem artystów różnych muzycznych gatunków.

"Nie idziemy na Sylwestra". Kto prowadzi?

Jak w poprzednich latach, tak i teraz, koncert "Nie idziemy na Sylwestra" poprowadzi Marcin Prokop. Jak piszą organizatorzy prezenter "zaprosi widzów do domowego zacisza nadając sylwestrowemu szaleństwu zupełnie wyjątkowego wymiaru".

"Rozpocznie on kameralny wieczór zasiadając przed telewizorem z właściwym sobie luzem, by chwilę później dołączyli do niego niespodziewani goście – sąsiedzi, przypadkowi przechodnie, a nawet artyści prosto ze srebrnego ekranu. Wszyscy razem stworzą spontaniczną, energetyczną i przede wszystkim wesołą domówkę pod hasłem »Nie idziemy na Sylwestra«, tworząc idealną alternatywę dla hucznych i mroźnych koncertów" - czytamy.

"Nie idziemy na Sylwestra". Kto wystąpi?

W koncercie "Nie idziemy na Sylwestra" podobnie, jak w latach ubiegłych udział wezmą czołowi artyści polskiej sceny muzycznej. Będą to wykonawcy różnych gatunków muzycznych. Podczas koncertu wystąpią:

Igo,

Błażej Król,

Miuosh,

Piotr Rogucki,

Zalia,

Natalia Przybysz,

Grubson,

Kasia Lins,

Wiktor Dyduła.

"Nie idziemy na Sylwestra". Gdzie i kiedy oglądać?

"Nie idziemy na Sylwestra" wyemitowany zostanie 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem. Koncert będzie można zobaczyć w stacji TVN o godz. 20:55.