"Nie idziemy na Sylwestra". Co to za koncert?
"Nie idziemy na Sylwestra" to koncert, który już od trzech lat dzień przed 31 grudnia emitowany jest w stacji TVN. To muzyczne wydarzenie jest spotkaniem artystów różnych muzycznych gatunków.
"Nie idziemy na Sylwestra". Kto prowadzi?
Jak w poprzednich latach, tak i teraz, koncert "Nie idziemy na Sylwestra" poprowadzi Marcin Prokop. Jak piszą organizatorzy prezenter "zaprosi widzów do domowego zacisza nadając sylwestrowemu szaleństwu zupełnie wyjątkowego wymiaru".
"Rozpocznie on kameralny wieczór zasiadając przed telewizorem z właściwym sobie luzem, by chwilę później dołączyli do niego niespodziewani goście – sąsiedzi, przypadkowi przechodnie, a nawet artyści prosto ze srebrnego ekranu. Wszyscy razem stworzą spontaniczną, energetyczną i przede wszystkim wesołą domówkę pod hasłem »Nie idziemy na Sylwestra«, tworząc idealną alternatywę dla hucznych i mroźnych koncertów" - czytamy.
"Nie idziemy na Sylwestra". Kto wystąpi?
W koncercie "Nie idziemy na Sylwestra" podobnie, jak w latach ubiegłych udział wezmą czołowi artyści polskiej sceny muzycznej. Będą to wykonawcy różnych gatunków muzycznych. Podczas koncertu wystąpią:
- Igo,
- Błażej Król,
- Miuosh,
- Piotr Rogucki,
- Zalia,
- Natalia Przybysz,
- Grubson,
- Kasia Lins,
- Wiktor Dyduła.
"Nie idziemy na Sylwestra". Gdzie i kiedy oglądać?
"Nie idziemy na Sylwestra" wyemitowany zostanie 30 grudnia, dzień przed Sylwestrem. Koncert będzie można zobaczyć w stacji TVN o godz. 20:55.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję