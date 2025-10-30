Kuba Wojewódzki odchodzi z Teatru 6. piętro. Po 15 latach

Kuba Wojewódzki przez ostatnie 15 lat współpracował z Teatrem 6. piętro. Występował w spektaklu "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Swoją decyzję o zakończeniu współpracy z teatrem, który prowadzi Michał Żebrowski ogłosił w mediach społecznościowych.

Kuba Wojewódzki odchodzi z teatru. Wydał oświadczenie

Wyjaśnił, że powodem odejścia jest Żurnalista a dokładnie nowy cykl wywiadów, które miałyby być prowadzone przez influencera na scenie Teatru 6. piętro. Kuba Wojewódzki podkreślił, że nie zgadza się ze światopoglądem, etyką i estetyką Żurnalisty.

W związku z planami pojawienia się na scenie Teatru 6. piętro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję Wszystkim za te wspólne 15 lat - napisał Kuba Wojewódzki. Do wpisu dołączył zdjęcie z resztą obsady sztuki, czyli Michałem Żebrowskim, Anną Cieślak, Danielem Olbrychskim i Barbarą Kurdej-Szatan.

Żurnalista w Teatrze 6. piętro. Co to za projekt?

Kilka dni temu Teatru 6.piętro zamieścił na swojej stronie ogłoszenie na temat nowego projektu. Już wkrótce na scenie Teatru 6.piętro zadebiutuje zupełnie nowy projekt – ŻURNALISTA na 6.piętrze: Podcast przy otwartej kurtynie. Będzie to cykl spotkań Żurnalisty, który od 2021 roku prowadzi najpopularniejsze rozmowy w Polskim internecie - napisano.

Dodano, że "Podcast przy otwartej kurtynie" skierowany jest do stałych bywalców teatru oraz fanów Żurnalisty. Organizatorzy adresują go do tych osób, które cenią atmosferę teatru, gdzie każde słowo nabiera szczególnego znaczenia, a wspólne przeżywanie tworzy wyjątkową energię. Ma to być również okazja do bezpośredniego spotkania z Żurnalistą.