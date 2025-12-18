Kim jest Justyna Dobrosz-Oracz?
Justyna Dobrosz-Oracz to dziennikarka TVP, która zadaje polityko trudne i dociekliwe pytania. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Pracę w zawodzie rozpoczynała właśnie w TVP, ale gdy prezesem został Jacek Kurski odeszła i została reporterką sejmową "Gazety Wyborczej".
Justyna Dobrosz-Oracz wróciła do TVP
W 2024 roku, gdy w TVP nastąpiła zmiana władzy, wróciła. Prowadzi m.in. autorski program "Bez trybu". To format, w którym rozmawia z publicystami i porusza najważniejsze wydarzenia tygodnia. Program emitowany jest w każdą środę.
Justyna Dobrosz-Oracz nie pojawiła się na wizji
W ostatnią widzowie nie zobaczyli jej jednak na antenie TVP. Powód nieobecności już na wstępie wyjaśnił zastępujący ją Mateusz Dolatowski.
Jeśli coś państwu nie pasuje w tym kadrze, to się państwo nie mylą. W tym miejscu powinna być Justyna Dobrosz-Oracz. Żadnemu politykowi nie udało się odebrać głosu Justynie, ale udało się to infekcji. Mimo wszystko wierzę, że szybko sobie z nią poradzi - powiedział.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję