Kim jest Justyna Dobrosz-Oracz?

Justyna Dobrosz-Oracz to dziennikarka TVP, która zadaje polityko trudne i dociekliwe pytania. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Pracę w zawodzie rozpoczynała właśnie w TVP, ale gdy prezesem został Jacek Kurski odeszła i została reporterką sejmową "Gazety Wyborczej".

Reklama

Justyna Dobrosz-Oracz wróciła do TVP

W 2024 roku, gdy w TVP nastąpiła zmiana władzy, wróciła. Prowadzi m.in. autorski program "Bez trybu". To format, w którym rozmawia z publicystami i porusza najważniejsze wydarzenia tygodnia. Program emitowany jest w każdą środę.

Justyna Dobrosz-Oracz nie pojawiła się na wizji

W ostatnią widzowie nie zobaczyli jej jednak na antenie TVP. Powód nieobecności już na wstępie wyjaśnił zastępujący ją Mateusz Dolatowski.

Jeśli coś państwu nie pasuje w tym kadrze, to się państwo nie mylą. W tym miejscu powinna być Justyna Dobrosz-Oracz. Żadnemu politykowi nie udało się odebrać głosu Justynie, ale udało się to infekcji. Mimo wszystko wierzę, że szybko sobie z nią poradzi - powiedział.