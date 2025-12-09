"Ranczo" wyreżyserował Wojciech Adamczyk, a scenarzystami byli Robert Brutter (Andrzej Grzembowicz) i Jerzy Niemczuk. Powstało 10 sezonów. Serial emitowany był w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a potem od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. W "Ranczu" zagrali m.in.: Cezary Żak (ksiądz i wójt), Ilona Ostrowska (Lucy), Paweł Królikowski (Jakub Kusy), Marta Lipińska (Michałowa), Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś), Violetta Arlak (żona wójta), Leon Niemczyk (Jan Japycz), Piotr Pręgowski (Patryk Pietrek), Franciszek Pieczka (Stacho Japycz), Marta Chodorowska (Klaudia, córka wójta), Dorota Chotecka (właścicielka sklepu), Bogdan Kalus (Handziuk), Sylwester Maciejewski (Solejuk).

Nowy sezon serialu "Ranczo"

"Ranczo" wraca z finałowym sezonem. Przełom ogłosił producent serialu Maciej Strzembosz, który w mediach społecznościowych napisał: "Właśnie dogadaliśmy się z TVP, będzie ostatni sezon "Rancza", 6 odcinków. Więcej niebawem oficjalnymi kanałami TVP" Jego wpis natychmiast udostępnił reżyser Wojciech Adamczyk, dołączając uśmiechniętą "buźkę".

Cezary Żak: nastąpi powrót braci

Wielu fanów wyczekiwało na reakcję aktorów "Rancza". Zareagował m.in. Cezary Żak. Aktor, który grał bliźniaków Pawła i Piotra Koziołów, w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie z serialu i krótki wpis: "Z tego, co piszą nastąpi powrót braci".

Solejukowa się cieszy!

Swoją radość wyraziła także Katarzyna Żak, serialowa Kazimiera Solejuk. Aktorka udostępniła zdjęcia swojej bohaterki i nie kryła ciekawości, pisząc: "No, muszę szczerze powiedzieć, że jestem szalenie ciekawa CO TAM U NIEJ SŁYCHAĆ".