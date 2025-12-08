W czwartek, 4 grudnia, w Warszawie odbyła się premiera filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Pojawiła się tam plejada gwiazd, ale to Leszek Lichota i jego partnerka skupili na sobie uwagę.

Rozstanie Lichoty i Wrońskiej

Ilona Wrońska i Leszek Lichota się na początku października br. ogłosili, że się rozstali. Aktorka w sieci opublikowała komunikat. "Od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą" - napisała. "Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy Ilona i Lechu" - czytamy na facebookowym profilu Ilony Wrońskiej. Ilona Wrońska i Leszek Lichota mają dwoje dzieci: córkę Nataszę (ur. 2006) i syna Kajetana (ur. 2008).

Leszek Lichota o "nieprzewidywalnym życiu"

W poniedziałek Leszek Lichota pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedział o roli w "Dzikim". Później został zapytany o nową partnerkę. "Każdy chyba potrzebuje [szczęścia i wsparcia od bliskich - red.] i o to szczęście trzeba dbać i je kreować. Nie bardzo mam potrzebę komentowania mojego życia prywatnego na forum. Powiem tylko, że jest to dowód na to, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne również dla nas" - powiedział Leszek Lichota. Aktor pojawił się na premierze filmu "Dziki" z Katarzyną Baran, stylistką i kostiumografką, znana m.in. z programu "Związki z modą" w TVN Style.