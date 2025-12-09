Coraz bliżej koniec 2025 r. i powitanie nowego, 2026 r. TVP szykuje się do sylwestrowego koncertu, na którym zagra wiele gwiazd. Będą to m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Malik Montana, Kayah, Margaret oraz Michał Szpak. Nie zabraknie także międzynarodowej gwiazdy.

Sting przyjedzie do Katowic

"Międzynarodowa legenda muzyki, Sting, będzie gwiazdą największej imprezy roku - Sylwestra z Dwójką!" - podała TVP. "Artysta, znany z takich hitów jak »Shape of My Heart«, »Englishman in New York«, »Fields of Gold« czy »Every Breath You Take« przygotuje dla publiczności wyjątkowy sylwestrowy występ! To będzie niezapomniana noc" - informuje stacja.

Gdzie oglądać "Sylwester z Dwójką"?

"Sylwester z Dwójką" rozpocznie się w środę, 31 grudnia, o godz. 19:50 pod katowickim Spodkiem, na antenie TVP2 oraz na kanale na żywo w TVP VOD. Telewizja Polska zaprasza na Sylwestra z Dwójką 2025 pod katowickim Spodkiem, gdzie odbędzie się największa impreza sylwestrowa w kraju z widowiskową oprawą i energetycznymi występami.

Skąd się wziął pseudonim "Sting"?

Sting, właśc. Gordon Matthew Sumner, to brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz, kompozytor oraz aktor. W latach 70. i 80. był liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym zespołu The Police. Pseudonim "Sting" pochodzi z czasów młodości artysty, gdy występował z zespołami jazzowymi - nosił wtedy sweter w czarno-żółte pasy. Koledzy z zespołu Phoenix Jazzmen uznali, że wygląda jak osa lub pszczoła i zaczęli nazywać go Sting (ang. - "żądło").