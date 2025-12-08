T. Love to zespół, który powstał w 1982 roku w Częstochowie. Muzycy mają na swoim koncie takie przeboje, jak "Bóg", "Nie, nie, nie", "Warszawa" czy "Ajrisz". Jakiś czas temu z T.Love pożegnał się Jan Benedek.

T.Love rozstał się z Sidneyem Polakiem. Jest oświadczenie

W niedzielę po południu zespół poinformował, że rozstaje się z kolejnym muzykiem. Sidney Polak związany był z grupą od 1990 roku. W T.Love był perkusistą. Zajmował się także projektami solowymi. Na swoim koncie ma takie hity jak "Otwieram wino" i "Skuter". Sidney Polak otrzymał za swoją twórczość kilka nagród Fryderyk.

Drodzy T.Fani, 35 lat to kawał historii. Wspaniałej historii, którą od 1990 r. współtworzył z nami Sidney Polak. Dziś jednak nadszedł moment, w którym nasze drogi artystyczne i zawodowe się rozchodzą- brzmiało oświadczenie zespołu.

Chcę bardzo podziękować Jarkowi za tę wielką wspólną przygodę, setki a może i tysiące koncertów, fantastyczne płyty i zawsze duży profesjonalizm. Sidney to niezwykle zdolny artysta, z pewnością jeszcze nieraz zaskoczy nas swoją kreatywnością, czy to solowo, czy w innych składach. Wszystkiego najlepszego bracie! - czytamy.

Sidney Polak reaguje na oświadczenie T.Love. "Szok"

Dzień po publikacji oświadczenia przez zespół T.Love głos zabrał Sidney Polak. Przyznał, że przeżył "szok. Wczoraj zamknął się naprawdę gruby rozdział mojego życia. Pierwsze uczucie - szok, a chwile później - ogromna ulga. A potem… kolejny szok na widok wszystkich komentarzy wsparcia od fanów! Wow! I tak naprawdę to się liczy, bo te 35 lat pracy i zaangażowania było przede wszystkim dla Was! Idę dalej swoją drogą, bez oglądania się za siebie. I zapraszam serdecznie na moje koncerty- napisał Sindey Polak.