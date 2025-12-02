Doda to niekwestionowana królowa polskiego popu. Gwiazda chętnie dzieli się swoimi opiniami na różne tematy. Jej profil w mediach społecznościowych jest bardzo popularny. Teraz zwróciła się do fanów z mocnym apelem. Opowiedziała przy tym, jakich trzyma się zasad. Jak podkreśla, są takie sfery życia, w których nie wolno iść na kompromis.

"Panicznie boję się HIV"

Artystka w swojej rolce na Instagramie pt. Ranking mojego zdrowotnego bzika" wymieniła zasady higieny, które są dla niej kluczowe. "Nigdy nie uprawiam seksu przypadkowego z osobami, których nie znam, które nie przyniosły mi kompletu badań" - powiedziała Doda. "Brzydzę się chorób wenerycznych, panicznie boję się HIV. Ludzie są i byli i będą bardzo rozwiąźli, bardzo zdradzający i bardzo fałszywi. Nigdy żaden facet nie powie wam prawdy. Bez kompletu badań nie wchodźcie nikomu do łóżka i nikogo nie zapraszajcie. To jest jak rosyjska ruletka. HPV wiąże się z rakiem szyjki macicy, a AIDS z wąchaniem kwiatków od dołu" - wyjaśniła swoje podejście Doda.

Doda unika hoteli

Doda równie stanowczo wypowiedziała się na temat innych elementów higieny osobistej, podczas kontaktów międzyludzkich. Przyznała, że nie pozwala nikomu dotykać swojej twarzy, nawet bliskim, jeśli wcześniej nie umyją rąk. "Nie daję się głaskać po twarzy ani dotykać rękoma obcym, a nawet bliskim. Zanim ktoś nie umyje rąk, nie powinien zbliżać się do mojej cery" - powiedziała stanowczo. Gwiazda zdradziła również, że unika hoteli. "Nie znoszę spać w hotelach. Nie lubię, jak ktoś obcy wchodzi do mojego pokoju i grzebie w moich rzeczach. Zawsze śpię na swojej jedwabnej poduszce" - wyjaśniła.

Doda brzydzi się jacuzzi

Doda nie szczędziła również słów krytyki wobec publicznych basenów i jacuzzi. Wokalistka przyznała, że takie miejsca budzą w niej obrzydzenie. "Brzydzę się jacuzzi, ludzie tam mieszają różne swoje płyny ustrojowe. Do wanny czy pod prysznic nigdy nie wchodzę boso, tylko w klapkach" - podkreśliła Doda.