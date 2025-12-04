Serial "M jak Miłość" świętuje 25. rocznicę emisji na antenie Telewizji Polskiej. Pierwszy odcinek nadano 4 listopada 2000 r. 3 grudnia zorganizowano z tej okazji uroczystą galę. Pojawiła się plejada gwiazd. Obecni byli nie tylko aktorzy związani z serialem TVP. Była również m.in. Kayah i Krzysztof Kiljański oraz Edyta Górniak. Wszystkie kreacje, jak przystało na takie święto, były olśniewające.