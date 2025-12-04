Warszawa
Oszałamiające kreacje gwiazd na jubileuszu "M jak miłość". Spójrzcie na Górniak i Muchę z trenem [FOTO]

Beata Zatońska
dzisiaj, 42 minuty temu
Edyta Górniak i Anna Mucha zachwycały w eleganckich kreacjach
Edyta Górniak i Anna Mucha zachwycały w eleganckich kreacjach / AKPA
Serial "M jak Miłość" świętuje 25. rocznicę emisji na antenie Telewizji Polskiej. Pierwszy odcinek nadano 4 listopada 2000 r. 3 grudnia zorganizowano z tej okazji uroczystą galę. Pojawiła się plejada gwiazd. Obecni byli nie tylko aktorzy związani z serialem TVP. Była również m.in. Kayah i Krzysztof Kiljański oraz Edyta Górniak. Wszystkie kreacje, jak przystało na takie święto, były olśniewające.

1 Edyta Górniak

Edyta Górniak

AKPA

2 Anna Mucha

Anna Mucha

AKPA

3 Kayah i Krzysztof Kiljański

Kayah i Krzysztof Kiljański

AKPA / Kurnikowski

4 Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek

AKPA

5 Teresa Lipowska

Teresa Lipowska

AKPA

6 Bracia Mroczkowie

Bracia Mroczkowie

AKPA / Kurnikowski

7 Hanna Mikuć

Hanna Mikuć

AKPA / Kurnikowski

8 Małgorzata Pieńkowska

Małgorzata Pieńkowska

AKPA

9 Hanna Turnau

Hanna Turnau

AKPA / Kurnikowski

Źródło dziennik.pl

Źródło dziennik.pl
