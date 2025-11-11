11 listopada to dla Polaków dzień wyjątkowy - Narodowe Święto Niepodległości, które upamiętnia odzyskanie przez Polskę wolności w 1918 r., po 123 latach zaborów. Polacy świętują. Barbara Kurdej-Szatan również postanowiła uczcić ten dzień, publikując na Instagramie krótki, ale emocjonalny wpis.

Barbara Kurdej-Szatan 11 listopada

"Kocham Cię Polsko. Wszystkiego najpiękniejszego Polacy" - napisała aktorka. Do życzeń z okazji 11 listopada dołączyła fotografie, ukazujące najpiękniejsze zakątki Polski i stolicy.

Reakcja fanów Barbary Kurdej-Szatan

Internauci szybko zareagowali na post, wyrażając swoje uznanie i wdzięczność. "Piękne słowa. Wszystkiego dobrego z okazji święta. Zrobiłaś mi dzień tymi życzeniami"; "Celebrujmy pokój"; "Cieszmy się tym, co mamy" - napisali fani.