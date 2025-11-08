"Afryka Express" to program, który zastąpił "Azja Express". Tym razem uczestnicy wybrali się w podróż przez Tanzanię, Kenię i inne miejsca tego kontynentu, kończąc trasę w Nairobi.

"Afryka Express". Kto bierze udział w show?

Tę edycję programu "Afryka Express" prowadzi Izabella Krzan a uczestnikami, którzy wzięli udział są:

Ewa Gawryluk-Domaniecka z mężem Piotrem Domanieckim

Edyta Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem

Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim

Wiktoria Gąsiewska z bratem Mateuszem Gąsiewskim

Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźnia,

Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem

Izu Ugonoh z żoną Antoniną Ugonoh

Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą Hoffman.

"Afryka Express". Kto odpadł? Kto zrezygnował?

W odcinkach, które wyemitowano do tej pory z programem pożegnali się Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł a także Izu Ugonoh i jego żona Antonina. Tomasz Iwan i Karolina Woźnia a także Wiktora Gąsiewska i jej brat Mateusz na pewnych etapach zrezygnowali z udziału w show.

"Afryka Express". Kto odpadł w półfinale?

W półfinałowym odcinku "Afryka Express" miał miejsce kluczowy etap wyścigu przez Kenię. Nawet drobny błąd uczestników mógł przekreślić ich dalszy udział. Już na początku odcinka jedna z par otrzymała czarną flagę, oznaczającą karę. Zgodnie z zasadami, duet, który dotrze z nią na metę, zostaje przesunięty o jedno miejsce w dół w klasyfikacji.

Z programem pożegnali się Ewa Gawryluk i jej mąż Piotra Domaniecki. W tym odcinku dołączyła do nich pani Ruth. Jej obecność utrudniała im zdobywanie miejsc w autostopach. To właśnie oni otrzymali czarną flagę. Dla nich oznaczało to właśnie pożegnanie z programem.