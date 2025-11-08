Tuż przed finałem na szczycie tabeli ocen jurorów uplasowała się Natalia Muianga, która zdobyła aż 279 punktów. Miejsce drugie zajął Modest Ruciński, a Krystian Ochman i Kamil Studnicki dostali się do najlepszej czwórki z takim samym wynikiem - 238 punktów. O podium otarł się Andrzej Nejman, natomiast najmniej punktów uzyskała Julia Żugaj - 139.

W ostatnim odcinku 22. edycji najlepsza czwórka walczyła o główną wygraną, natomiast pozostali wystąpili w duetach. Ich popisy wokalne oceniali jurorzy w składzie: Justyna Steczkowska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino i Małgorzata Walewska.

"Złota Twarz" powędrowała do...

W piątek widzowie obejrzeli ostatnie występy gwiazd w tej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Po "Złotą Twarz" i 100 tys. zł na cele charytatywne sięgnęła Natalia Muianga. Na drugim miejscu uplasował się Kamil Studnicki, a trzecie miejsce przypadło Modestowi Rucińskiemu. Muianga zachwyciła zarówno jurorów, jak i widzów, wcielając się w postać Cynthii Erivo. Całą wygraną przeznaczyła na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku. Drugie miejsce zajął Kamil Studnicki, który wcielił się w Edith Piaf. Brązowa Twarz przypadła Modestowi Rucińskiemu, którego podziwialiśmy jako Macieja Maleńczuka. Z kolei Krystian Ochman uplasował się na czwartym miejscu, wcielając się w Adama Lamberta.

Internauci szaleją

Widzowie zgodzili się na 100 procent z werdyktem jury. Także ich zdaniem Natalia Muianga była najlepsza. Posypały się gratulacje. Przypomnijmy, że Natalia Muianga wystąpiła również w 9. edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarła do odcinków na żywo.

Znany tata

Jej ojciec, Joel Perdo Muianga, pochodzi z Mozambiku - kraju w południowo-wschodniej Afryce, graniczącego m.in. z RPA i Tanzanią. Jednak wokalistka przyszła na świat w Polsce i to właśnie tutaj rozwija swoją karierę. Co ciekawe, Joel Perdo Muianga zasłynął w latach 90., wcielając się w tytułową postać w teledysku do kultowej piosenki "Makumba" zespołu Big Cyc.