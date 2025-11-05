Beata Kozidrak przez kilka miesięcy, od listopada 2024 r., skoncentrowała się na zdrowiu. W "Dzień dobry TVN" wyjawiła, że zmagała się z nowotworem. Piosenkarka powróciła już na scenę pod koniec sierpnia, zamieszcza też posty na Instagramie. Pokazała się teraz w jesiennej stylizacji i zaskoczyła wszystkich.

Beata Kozidrak w futrze na jesiennym słońcu

Beata Kozidrak skorzystała z pięknej, jesiennej pogody i wybrała się na spacer. Założyła długi, puszysty futrzany płaszcz. "Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi! Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu" - napisała w poście na Instagramie.

Ile za zdjęcie z takim misiem?

Fani są zachwyceni stylizacją Beaty Kozidrak. "Wygląda Pani obłędnie", "Piękna jak zawsze", "Jak milion dolarów!", "Nic tylko przytulać się do takiego Misia!" - napisali m.in. pod postem piosenkarki. Niektórzy postanowili zażartować: "Ile za zdjęcie z takim Misiem?", "Za zdjęcie z takim misiem bym zapłacił".