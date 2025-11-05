Mateusz Damięcki pochodzi z aktorskiej rodziny. Od lat z powodzeniem gra w filmach i serialach. Wystąpił m.in. w „Przedwiośniu", "Kochaj i tańcz", "Planecie singli", "O psie, który jeździł koleją". Zagra Starskiego w "Lalce". Wielkim hitem okazały się dwie części "Furiozy", w których wciela się w rolę Goldena. Druga część "Furiozy" od kilkunastu dni dostępna jest na Netfliksie i jest w czołówce najchętniej oglądanych filmów.

Mateusz Damięcki o pracy nad rolę w "Furiozie"

W "Furiozie" Mateusz Damięcki jest nie do poznania. Bardzo zmienił się fizycznie, co wymagało ogromnej determinacji. "Wszedłem w tryb codziennej siłowni, gdzie pojawiałem się dwa razy dziennie. Ciężary, orbitrek, skakanka - na której do samego filmu zrobiłem pół miliona skoków. To wszystko wpływało na budowanie psychologicznej strony postaci. Nie chodziło tylko o ciało.Wchodząc na siłownię, nie byłem Mateuszem Damięckim, przygotowującym się do roli. Byłem Goldenem, przygotowującym się do ustawki” – zdradził w rozmowie z Interią.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Mateusz Damięcki o zarobkach

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Mateusz Damięcki powiedział, że dopiero teraz zaczyna przyglądać się uważnie sprawom finansów związanych z tym filmem i konsultuje się z prawnikiem. Kuba Wojewódzki wspomniał, że "Druga Furioza" przez trzy dni była najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem na Netfliksie, co przełożyło się na znaczące zyski. "Nie śniło mi się nigdy, a pracuję trzydzieści cztery lata, że w ogóle można zarabiać takie pieniądze, jak w tej chwili zarabiam po tylu latach pracy. Jak zrobisz coś dobrego i utrzymasz się w tym zawodzie, to w pewnym momencie naprawdę pieniądze nie mają większego znaczenia" - powiedział Mateusz Damięcki.

Na co wydaje pieniądze Mateusz Damięcki

Mateusz Damięcki podkreśla, że nie jest rozrzutny. "Uważam, że to są uczciwe pieniądze na te trzydzieści cztery lata, jak pracuję, plus te wszystkie inflacje. Nie mam skuterów wodnych, nie interesują mnie jachty, nie chcę ich kupować, mam dom, w którym mieszkam i nie mogę jednocześnie mieszkać w sześćdziesięciu dwóch mieszkaniach" - zdradził.