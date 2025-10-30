Jubileuszowa edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” okazała się wyjątkowo pechowa dla dwojga uczestników. Do tej pory z udziału w tanecznym show wycofały się dwie osoby. Jeszcze przed rozpoczęciem programu z powodu kontuzji zrezygnował aktor Michał Czernecki, któremu partnerować miała Julia Suryś. Przed dwoma tygodniami swoją rezygnację, również podyktowaną względami zdrowotnymi, ogłosiła Maja Bohosiewicz, której partnerem na parkiecie był Albert Kosiński.

Co z Tomaszem Karolakiem?

Chwilę temu media obiegły wieści o chorobie Tomasza Karolaka. Aktor przełożył swój zaplanowany na 29 października występ stand-upowy w Żyrardowie na odległy termin 16 kwietnia 2026 roku. "Fakt" ustalił, że gwiazdor "rodzinki.pl" w środę nie trenował, jednak już na czwartek ma zaplanowany kolejny trening z Izabelą Skierską. Publiczność mogła więc odetchnąć z ulgą, bo wszystko wskazuje na to, że artysta ani myśli się wycofywać.

W mediach pojawiły się też zaskakujące wieści, że zrezygnować ma zamiar Barbara Bursztynowicz. Była gwiazda "Klanu” w wywiadzie dla Pomponika została zapytana o to, jak odnosi się do komentarzy mówiących, że powinna wycofać się z programu. "Polska jest podzielona. Od zawsze i zawsze tak będzie. Ja się nie zdziwiłam i rozumiem jedną i drugą stronę. Bardzo dziękuję tej pięknej stronie, która nas wspiera i też rozumiem tych, którzy już mają dosyć, że chcieliby więcej tańca, finezji, precyzji. No i chcieliby młodych ludzi oglądać. Ja to rozumiem. Ja też lubię patrzeć na młodych ludzi, ale mam tutaj jakąś pewnie misję do spełnienia". "Mnie nic nie dolega. To jest jedyny powód, dla którego można zrezygnować. Dlaczego miałabym rezygnować z czegoś, co sprawia mi jednak przyjemność?" - podkreśliła aktorka.

Wieczór z tercetami

W 8. odcinku "Tańca z gwiazdami" 2 listopada pojawią się na parkiecie wyjątkowe tercety. Pary wystąpią z laureatami Kryształowych kul z poprzednich edycji.