Teresa Lipowska, czyli serialowa Barbara Mostowiak oraz bracia Rafał i Marcin Mroczek (w serialu grają jej wnuków) gościli w "Pytaniu na śniadanie" z okazji jubileuszu "M jak miłość". Aktorzy wspominali początki serialu. wracając myślami do czasów nastoletnich, kiedy zostali zaangażowani do produkcji.

Julian Mostowiak powraca w jubileuszowym odcinku "M jak miłość"

Symboliczny "powrót" Lucjana Mostowiaka w specjalnym odcinku "M jak miłość" - przygotowanym z okazji 25-lecia serialu i pierwotnie udostępnionym wyłącznie w serwisie VOD wywołał wielkie poruszenie wśród fanów. W jubileuszowej odsłonie, zatytułowanej "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz", widzowie mogli bowiem ponownie usłyszeć głos Witolda Pyrkosza niemal dekadę po śmierci aktora. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Gdy Barbara (Teresa Lipowska) odnajduje list od męża, słowa w nim zapisane "odczytuje" sam Lucjan. W odcinku można też zobaczyć cyfrowo odmłodzonych Mostowiaków.

"Jestem szalenie ciekawa"

Zapytano [mnie], czy mogą zrobić mi taką postać ze sztucznej inteligencji. Ja mówię: "Byle dobrze". A jak będzie? To zobaczymy - powiedziała Teresa Lipowska w "Pytaniu na śniadanie". Ja jestem szalenie ciekawa, jak ta sztuczna inteligencja nas, że tak powiem, upostaciowiła - powiedziała Teresa Lipowska, która jeszcze nie widziała tego odcinka. Dzisiaj już sobie zastrzegłam: Proszę do mnie nie dzwonić, nie przychodzić, nie przyjmuję żadnych wiadomości - powiedziała aktorka.

Marcin Mroczek o początkach w serialu "M jak miłość"

Muszę przyznać szczerze, że ludzie, którzy nas spotykają, mówią, że się nie zmieniamy, ale te obrazki mówią same za siebie - stwierdził Marcin Mroczek, wskazując na wyświetlane w studiu "Pytania na śniadanie" archiwalne zdjęcia. Troszkę się zmieniliśmy, ale to też fajnie, że producenci na początku od razu nas poróżnili i Rafał miał trochę krótszą fryzurę. Teraz bardziej jesteśmy do siebie podobni niż wtedy - zaśmiał się.

Kiedy i gdzie można zobaczyć jubileuszowy odcinek "M jak miłość"?

Emisja odcinka jubileuszowego "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2. A wcześniej, o godz. 20.40 w Dwójce nadany zostanie zapowiadający 25. urodziny odcinek specjalny "Kulis serialu M jak miłość". Ci, którzy przegapią odcinek specjalny w telewizji, będą go mogli obejrzeć w serwisie TVP VOD za darmo po premierze.