26 października Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu "Taniec z gwiazdami". Żegnając się z programem aktorka "Klanu" zwróciła się do swojego partnera, a potem miała gorzkie słowa dla innym uczestników tanecznego show. - Bardzo ci dziękuję za twoją odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić. Weszliśmy tu prywatnie, co było trudne. Bardzo ci gratuluję całego postępu. (...) Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna - mówiła przed kamerami, co wywołało ogromne poruszenie. Teraz zabrała głos w mediach społecznościowych.

Tajemniczy wpis Agnieszki Kaczorowskiej

Tuż po rozpoczęciu ósmego odcinka "Tańca z gwiazdami" w niedzielę, 2 listopada Agnieszka Kaczorowska zamieściła na InstaStories taneczne nagranie z Marcinem Rogacewiczem. Przy okazji zapowiedziała nowy projekt. "Dla stęsknionych. Już w najbliższym tygodniu pojawi się oficjalna informacja, co dla was szykujemy" - napisała tajemniczo tancerka. Agnieszka Kaczorowska zachęcała także do wsparcia zbiórek charytatywnych. "Dziś wszystkich, którzy co niedzielę wysyłali na nas SMS-ki, zachęcamy do wpłaty tych kilku złotych (może siedmiu?) na wybraną przez siebie zbiórkę" - dodała Agnieszka Kaczorowska na InstaStories.

Kto pożegnał się w ósmym odcinku z "Tańcem z gwiazdami"?

W ósmym odcinku "Tańca z gwiazdami" pary zatańczyły dwukrotnie - w duetach i triach. Uczestnicy otrzymali dodatkowe wsparcie na parkiecie. W jubileuszowej odsłonie programu do świętowania dołączyli zwycięzcy wcześniejszych edycji, w tym Anna Mucha, Aneta Zając, Anita Sokołowska, Joanna Mazur, Robert Wabich i Rafał Mroczek. Po zliczeniu głosów widzów i ocen jurorów okazało się, że z programem żegnają się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.