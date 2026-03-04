Krzysztof Rutkowski od lat budzi ogromne zainteresowanie w polskich mediach. Początkowo znany z prowadzenia głośnych spraw kryminalnych, stał się z biegiem czasu celebrytą. Rutkowski kocha luksus, przepych i wszystko, co drogie. Od kilku miesięcy detektyw bez licencji nosi bujne, czarne włosy, układane w charakterystyczny "nieład artystyczny". Na najnowszym nagraniu wygląda jednak nieco inaczej.

Krzysztof Rutkowski eksperymentuje z włosami

Na opublikowanym wideo Krzysztof Rutkowski prezentuje się w nowym, zdecydowanie bardziej klasycznym wydaniu. Charakterystyczna kita czy warkocz zostały zastąpione gęstą, ułożoną na boki grzywką. Włosy celebryty są przy tym zaczesane do góry, tworząc wyraźną falę nad czołem. Nowa fryzura ma znacznie bardziej miękkie linie i naturalniejszy kształt, choć nadal pozostaje widocznie wystylizowana. Całości wizerunku dopełnia ciemny, starannie przystrzyżony zarost, obejmujący wąsy i brodę.

Rutkowski obsypuje żonę diamentami

W najnowszym materiale na Instagramie Rutkowskiego widzowie mogą zobaczyć, jak ten obsypuje żonę diamentami. Ujęcie zarejestrowane we wnętrzu samochodu ukazuje byłego detektywa prezentującego do kamery bransoletki i pierścionki z jasnymi kamieniami. Choć okoliczności nagrania wydają się skupiać na błyskotkach trzymanych w dłoniach, to właśnie wygląd celebryty przykuwa największą uwagę. "Na Dzień Kobiet postanowiłem podarować Mai coś, co – jak ona – nie potrzebuje reklamy, by przyciągać spojrzenia. Diamenty są tylko dodatkiem. Prawdziwy blask jest w niej. Kiedy wchodzi do sali, światło robi resztę. A ja? Ja po prostu dotrzymuję kroku. Bo jeśli kochać – to z rozmachem. Jeśli dziękować – to tak, by zapamiętali wszyscy" - napisał Rutkowski.